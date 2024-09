Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab - leicht verletzt

Am Dienstag, 10.09.2024, gegen 11:30 Uhr, ist ein Autofahrer auf der B 34 zwischen Schwörstadt und Rheinfelden in Höhe Riedmatt von der Fahrbahn abgekommen. Der 65-Jährige kam in einem Gartengrundstück zum Stillstand und wurde leicht verletzt. Zur ambulanten Versorgung kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch ein Zaun und mehrere Bäume wurden beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei mindestens zehntausend Euro liegen.

