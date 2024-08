POL-MS: Motorradunfall auf der A 43 - 47-jähriger Fahrer schwer verletzt

Münster/ Velen/ Gelsenkirchen (ots) - Polizisten haben am Freitagabend (16.8., 20:42 Uhr) einen 31-jährigen Mann nach Verdacht der Kindesentziehung seines einjährigen Sohnes an der Eduardstraße in Gelsenkirchen festgenommen. Das Kind ist wohlauf. Der Mann hatte das gemeinsame Kind nicht wie vereinbart zu der ...

mehr