Polizei Bielefeld

POL-BI: Flucht vor der Polizei endet im Graben

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 44- Paderborn- B480- Haaren- Ein betrunkener PKW-Fahrer flüchtete in den frühen Stunden des Freitags, 18.10.2024, vor der Polizei. Schließlich stieß er gegen einen Streifenwagen und kam im Graben zum Stehen.

Ein LKW-Fahrer rief gegen 02:45 Uhr die Polizei zur Hilfe. Der Fahrer konnte den Parkplatz Blankenrode der BAB 44 nicht verlassen, da ein PKW die Ausfahrt zugeparkt hatte. Seine Versuche, den schlafenden Fahrer zu wecken, misslangen. Der eingetroffenen Streifenwagenbesatzung gelang es, den Fahrer des Seat zu wecken. Jedoch fuhr dieser unvermittelt, bei Erkennen der Beamten, los und auf die BAB 44 in Richtung Dortmund. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und gaben dem Seat-Fahrer in Höhe der ehemaligen APW Wünnenberg-Haaren Anhalte Zeichen. Der Fahrer ignorierte diese und setzte seine Fahrt fort. In der Folgezeit änderte der Verfolgte wiederholt, scheinbar unkoordiniert, die Fahrtrichtung und wechselte zwischen der Autobahn und der Bundesstraße. Unterstützungskräfte, Streifenwagen der Kreispolizeibehörde Paderborn, sowie ein weiterer Streifenwagen der Autobahnpolizei Stukenbrock, konnten an das Fluchtfahrzeug herangeführt werden.

In dem Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Haaren wendete der Seat-Fahrer schließlich, um vermutlich wieder auf die B480 aufzufahren. Beim Anblick der Streifenwagen beschrieb er dann jedoch einen 360 Grad Kreis. Durch das gleichzeitige Zurücksetzen eines Streifenwagens wurde die Richtungsfahrbahn blockiert und es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen beide Fahrzeuge in den Graben rechts neben der Fahrbahn gerieten. Der angetrunkene Seat-Fahrer, ein 35-Jähriger aus Jena, erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er weigerte sich, auszusteigen und verhielt sich aggressiv und unkooperativ. Bei dem Zugriff erlitt ein Polizist leichte Verletzungen. Beamte der Kreispolizeibehörde Paderborn nahmen den 35-Jährigen mit zur Polizeiwache, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell