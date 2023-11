POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Geilenkirchen (ots) - Um kurz nach 17.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr am vergangenen Freitag (17. November) zu einem Brand an der Herzog-Wilhelm-Straße gerufen. Im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses brach in der Küche einer Wohnung ein Feuer aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Auf Grund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung wurden zwei Menschen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus ...

