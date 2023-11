Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trio bestiehlt Seniorin

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am 17. November (Freitag) ging eine Seniorin gegen 16.15 Uhr mit ihrem Rollator, an dem sich ihre Handtasche befand, über den Holzmarkt. Dort kam der Frau drei Personen, zwei Männer und eine Frau, entgegen. Die unbekannte Frau stellte sich vor den Rollator der älteren Dame, die Männer platzierten sich neben und hinter der Geilenkirchenerin. Unter einem Vorwand verwickelten sie die Seniorin in ein Gespräch und lenkten sie so ab. Später stellte sie fest, dass aus ihrer Handtasche das Portmonee fehlte. Das Trio wirkte ausländisch. Der Mann hatte einen Bart. Wer kann sachdienliche Angaben zur Klärung der Tat machen? Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell