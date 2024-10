Polizei Bielefeld

POL-BI: "Riegel vor! Sicher ist sicherer" - Beratungsangebot zum Thema Einbruchschutz am Aktionswochenende

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Vom 25.10.2024 bis zum 27.10.2024 findet parallel zum bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes" der Einbruchschutzkampagne K-Einbruch ein landesweites Aktionswochenende gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl (WED) statt, an dem sich die Polizei Bielefeld beteiligt.

Riegel vor! Einbruchschutz "analog und digital"

Am Samstag, 26.10.2024, können Sie sich darüber informieren, wie Sie nicht nur Ihr Zuhause vor einem Einbruch schützen können, sondern auch Ihre digitale Identität. Jeweils um 10 Uhr und um 12.30 Uhr starten wir beim Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz mit unserem kurzweiligen Programm, das aus je zwei Vorträgen besteht. Zunächst gibt Frau Post wertvolle Hinweise und Tipps für Ihre digitale Sicherheit. Im Anschluss beleuchtet unser Einbruchschutz-Berater Herr Herbort eine der meistgenannten Ängste "Wenn nachts der Einbrecher am Bett steht..." Weiterhin können Sie in unserer Einbruchschutzausstellung in der Markgrafenstraße 7 (Haus der Kirche) sehen und erfahren, wie man sich vor Einbrüchen wirksam schützt. Frau Post und Herr Herbort stehen Ihnen für Gespräche und Klärung noch offener Fragen zur Verfügung.

Aus Platzgründen ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Bitte melden Sie sich telefonisch an, unter Tel. 0521 - 5452564 oder per E-Mail an: kpo.bielefeld@polizei.nrw.de. Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, ob Sie um 10 Uhr oder 12.30 Uhr teilnehmen möchten.

Präventionstipps

Sicherheitsbewusstes Verhalten und solide mechanische Sicherungstechnik (z. B. Schutzbeschläge und Zusatzschlösser) stehen beim Einbruchschutz an erster Stelle und bieten dem Einbrecher Widerstand.

Eine gut funktionierende Nachbarschaftshilfe, zum Beispiel bei längerer Abwesenheit, steigert die Sicherheit und hilft gegen Einbrecher. Lassen Sie Wohnung oder Haus bei längerer Abwesenheit durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder andere "Haushüter" bewohnen oder bewohnt erscheinen: Briefkasten leeren, Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen. Nutzen Sie auch bei kürzerer Abwesenheit Zeitschaltuhren für Beleuchtung. Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und über den Einsatz von Zeitschaltuhren für Rollläden und Beleuchtung. Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da.

Verzichten Sie auf eine Mitteilung über Ihre Abwesenheit auf Ihrem Anrufbeantworter und in sozialen Netzwerken.

Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster. Nutzen Sie konsequent vorhandene technische Sicherungen. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle.

Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern tagsüber geschlossen. Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will (zum Beispiel durch einen Blick aus dem Fenster). Lassen Sie nur Personen ein, die bekanntermaßen zu Ihnen wollen oder "ins Haus gehören".

Notruf 110

Um Wohnungseinbrüche wirkungsvoll aufklären und Einbrecher identifizieren zu können, ist die Polizei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Informieren Sie die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen sofort über Notruf 110, insbesondere wenn Sie verdächtige Personen auf Ihrem Grundstück oder auf Nachbargrundstücken beobachten, die sich offensichtlich unberechtigt dort aufhalten. Wählen Sie auch den Notruf 110, wenn eine atypische Geräuschkulisse (Glasbruch, Splittern) auf einen Einbruch hindeutet. Jeder Hinweis hilft - wählen Sie den Notruf lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig!

Schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!". Schützen Sie Ihr Eigentum, denn "Sicher ist sicherer."

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell