POL-BI: PKW landet nach Überschlag auf dem Seitenstreifen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Sonntags, 20.10.2024, fassten Polizisten einen Sprayer. Gegen 05:20 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Unbekannten, der offensichtlich in einer der Röhren des OWD-Tunnels ein Graffiti sprüht. Einem Streifenwagen, der auf dem OWD in Richtung Eckendorfer Straße fuhr, kam unmittelbar vor der Südröhre des Tunnels ein Mann entgegen und lief in Richtung Boulevard. Die Polizisten nahmen zu Fuß die ...

mehr