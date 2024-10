Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gegenverkehr gefährdet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Bad Oeynhausen, Petershagen (ots)

(AB) Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am Donnerstagnachmittag im Mühlenkreis gleich zwei Mal. Zwar in verschiedenen Städten, jedoch in beiden Fällen durch einen Verkehrsteilnehmer, der beabsichtigte andere Fahrzeuge zu überholen.

Zunächst meldete sich ein Sattelzugführer bei der Polizei. Der Gummersbacher war gegen 15.15 Uhr auf der B 61 in Petershagen aus Uchte kommend in Richtung Minden unterwegs. Dabei sei vor ihm ein anderer Lkw gefahren, der auf Höhe des Einkaufsmarktes an der Kreuzung Meßlinger Straße plötzlich zu einem Überholvorgang ausscherte. Infolge dessen mussten offenbar entgegenkommende Verkehrsteilnehmer nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Dies musste auch der überholte Traktor tun, um eine Kollision zu vermeiden. Daraufhin meldete man das gefährliche Fahrverhalten der Polizei. Der 43-jährige Lkw-Fahrer aus dem Kreis Paderborn konnte wenige Minuten später von einer Mindener Streifenwagenbesatzung angehalten werden, woraufhin man seine Personalien feststellte.

Gegen 16 Uhr meldete sich ein weiterer Autofahrer über den Polizeinotruf, der in Bad Oeynhausen auf der Dehmer Straße in Richtung Porta Westfalica unterwegs war. Seinen Angaben nach hatte der Fahrer eines Lastkraftwagens mehrfach bei unklarer Verkehrslage zum Überholen anderer Verkehrsteilnehmer angesetzt. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten dem in Teilen rücksichtslos Fahrenden ausweichen oder stark abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern, so die Angaben des Zeugen.

Das Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen und bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die von der Fahrweise der beiden Lastkraftwagen gefährdet wurden, oder die die Fahrmanöver beobachtet haben, sich unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell