Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 13-jähriger E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Porta Westfalica (ots)

(SN) Schwere Verletzungen hat am späten Mittwochnachmittag ein 13 Jahre alter E-Scooter-Fahrer auf der Portastraße bei der Kollision mit einem Auto erlitten.

Ersten Angaben nach war der Junge gegen 17.30 Uhr auf dem Gehweg entlang der Portastraße in Fahrtrichtung Hausberge unterwegs, als er die Fahrbahn auf einem Fußgängerüberweg in Höhe einer Bäckerei fahrenderweise offenbar unvermittelt überqueren wollte. Hierbei kam es zur Kollision mit einem in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Volkswagen eines Mannes (30) aus Porta Westfalica.

Dadurch wurde das Kind aus Minden auf die Motorhaube des Autos aufgeladen und schleuderte von dieser schließlich auf den Asphalt. Ersthelfer kümmerten sich zunächst an Ort und Stelle um das Kind, bevor ein Notarztteam an der Unfallstelle die Behandlung übernahm und den Jungen ins Klinikum Minden brachte.

Von den behandelnden Ärzten konnte zunächst eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Autofahrer blieb körperlich unversehrt. Während der Unfallaufnahme durch ein VU-Team des PP Bielefeld musste die Örtlichkeit bis etwa 20.30 Uhr vollgesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0571) 88660 bei der Polizei zu melden und ihre Beobachtungen zu schildern.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell