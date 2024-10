Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte werfen Gegenstände auf LKW - Zeugen gesucht

Porta Westfalica (ots)

(SN) Drei unbekannte Personen haben in der Nacht zu Mittwoch von der Portabrücke in Hausberge Gegenstände auf einen fahrenden LKW geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein LKW-Fahrer gegen 2.50 Uhr die B 482 von der Autobahn kommend in Richtung Minden befahren, als er auf der Portabrücke drei offenbar männliche Jugendliche bemerkte. Als sich der Mann in Höhe der Unterführung befand, nahm er einen Knall wahr. Kurz darauf bemerkte er einen Schaden am Führerhaus sowie der Windschutzscheibe und verständigte die Polizei. Die Verursacher des Schadens konnten trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Zwei der drei dunkelhaarigen Unbekannten trugen während der Gefahrensituation offenbar helle Oberteile. Zudem konnten die Beamten zu Protokoll nehmen, dass die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren alt und von hagerer Statur gewesen seien.

Wem die Unbekannten in der zurückliegenden Nacht in Hausberge oder rund um die Portabrücke aufgefallen sind, der meldet sich bitte unter Telefon (0571) 88660 bei den Ermittlern.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell