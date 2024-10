Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Präventionskampagne "Riegel vor! - Sicher ist sicherer!"

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Jedes Jahr im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, nehmen in der Regel auch im Mühlenkreis die Wohnungseinbrüche zu.

Im Rahmen der Kampagne "Riegel vor! - Sicher ist sicherer" der Polizei NRW klärt das für Kriminalprävention und Opferschutz zuständige Kommissariat 6 der KPB Minden-Lübbecke mit Beginn der dunklen Jahreszeit über den Einbruchschutz auf.

Anlässlich der diesjährigen Kampagne bieten die Präventionsexperten der Kreispolizei, Sören Anderson und Oliver Thamm, am Samstag, 26. Oktober und Sonntag, 27. Oktober parallel zum bundesweiten Tag des Einbruchschutzes jeweils um 14 Uhr Fachvorträge im Großen Vortragsraum der Biologischen Station, Gut Nordholz in Minden an.

In den Vorträgen geht es um die aktuelle Lage, Zahlen, Statistiken sowie um präventive Maßnahmen, die einfach umzusetzen sind. Auch Verhaltenstipps werden Bestandteil der kostenlosen Fachvorträge sein. Weiterhin können die Anwesenden sich über Straftaten zum Nachteil älterer Menschen informieren und Fragen rund um das Thema stellen. Mit dem Ziel zu sensibilisieren freut sich die Polizei auf den Dialog mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern. Interessierte melden sich wegen begrenzter Plätze bitte bis zum 25.Oktober 2024 unter der Email-Adresse Einbruchschutz.Minden@polizei.nrw.de an.

Weitere Informationen zu den hiesigen Präventionsexperten finden sich unter https://minden-luebbecke.polizei.nrw/artikel/polizei-und-buerger-gegen-einbrecher.

Informationen für größtmögliche Sicherheit in der Nachbarschaft finden sich im Faltblatt "Mehr Sicherheit in unserem Viertel", welches kostenlos unter dem folgenden Link heruntergeladen werden kann: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/16-mehr-sicherheit-in-unserem-viertel/

Weitere Materialien zum Einbruchschutz finden sich außerdem unter www.k-einbruch.de. Zudem ist unter dem Link https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/interaktives-haus/ ein interaktives Haus zum Thema aufrufbar.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell