POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind in die Oberschule in Berne eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Mittwoch, 19. Juni 2024, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 20. Juni 2024, 07:30 Uhr, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude in der Straße "Am Schulplatz". Sie entwendeten einen sperrigen Fernseher und ...

