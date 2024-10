POL-BI: Mehrere Firmenfahrzeuge beschädigt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Heepen- BAB 33- Senne- BAB 2- Herford- Am Montag, 21.10.2024, stürzte ein Kradfahrer beim Befahren eines Kreisverkehrs. Am Dienstag, 22.10.2024, kamen ein Motorradfahrer und eine Fahrerin im Bereich der Autobahn Auf- sowie Abfahrt zu Fall. Ein 18-jähriger Bielefelder befuhr am Montag, gegen 14:35 Uhr, mit seinem Motorrad Suzuki die Potsdamer Straße in Richtung Heeper Straße. Er fuhr in ...

