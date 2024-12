POL-LB: Hinweis in eigener Sache: Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Donnerstag, 12. Dezember 2024 nur eingeschränkt besetzt

Ludwigsburg (ots) - Tödliche Verletzungen erlitt ein 48 Jahre alter Mercedes-Lenker am Mittwoch (11.12.2024), als er gegen 11.30 Uhr in Sachsenheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 48-Jährige fuhr die Landesstraße 1125 von Bietigheim-Bissingen kommend entlang, als er kurz nach der Einmündung zur Mühlsteige aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mercedes-Lenker touchierte ...

