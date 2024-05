LPI-J: Unter Drogen auf dem E-Scooter

Apolda (ots) - Gegen einen 56-jährigen Apoldaer wurde am gestrigen Tag ein Haftbefehl der Staatanwaltschaft Erfurt vollstreckt. Polizeibeamte stellten den Mann, welcher ohne festen Wohnsitz ist, im Stadtgebiet von Apolda fest. Da er die Geldstrafe in Höhe von knapp 1235 Euro nicht aufbringen konnte, muss der Mann die nächsten 69 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Goldlauter verbringen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

