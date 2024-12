Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter rollt durch den Landkreis Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Mehr als 20 Mitteilungen über Anrufe von falschen Polizeibeamten erreichten das Polizeipräsidium Ludwigsburg allein am gestrigen Dienstag (10.12.2024). Während aus dem Landkreis Böblingen lediglich zwei Betrugsversuche gemeldet wurden, waren es rund 20 im Landkreis Ludwigsburg, davon fast ausschließlich aus den Bereichen Vaihingen an der Enz und Markgröningen. Die Masche dabei war in allen Fällen gleich: Angebliche Polizeibeamte meldeten sich telefonisch und gaben vor, bei der Festnahme von Einbrechern die Adresse der angerufenen Personen aufgefunden zu haben. Weiter versuchten die Anrufer, ihre Opfer über Wertsachen, Vermögens- und Wohnverhältnisse auszuhorchen. Glücklicherweise erkannten alle Angerufenen die Betrugsmasche, beendeten die Telefonate und meldeten sich bei der "echten" Polizei.

Es ist aufgrund des massiven Anrufaufkommens am Dienstag davon auszugehen, dass weit mehr als die hier bekannten Personen angerufen wurden und dass auch in den Folgetagen weitere falsche Polizeibeamten am Telefon ihr Unwesen treiben.

Die Polizei rät:

Geben Sie Unbekannten gegenüber am Telefon niemals Vermögens- oder Wohnverhältnisse preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und sich keine Angst vor angeblichen Straftaten machen. Beenden Sie im Zweifelsfall das Telefonat und melden Sie sich bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Wählen Sie dabei die Rufnummer immer selbst und lassen Sie sich nicht von den Unbekannten verbinden.

Diese und weitere Informationen erhalten Sie auch jederzeit online auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

