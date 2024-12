Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: 55-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (10.12.2024) gegen 20:10 Uhr kam es in der Stuttgarter Straße in Böblingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Stuttgarter Straße aus Richtung Zeppelinstraße kommend und in Fahrtrichtung Silberweg. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er den linksseitigen Gehweg und geriet in der Folge auf einen Abstellhof einer Autowerkstatt, wo das Fahrzeug des 55-Jährigen mit mehreren, dort abgestellten Fahrzeugen kollidierte. Alarmierte Polizeibeamte erkannten vor Ort den medizinischen Notfall und leisteten sofort erste Hilfe. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch Rettungsdienst und Polizei verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Der Mercedes war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 95.000 Euro.

