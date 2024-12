Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fußgänger angefahren und leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger kam es am Dienstag (10.12.2024) gegen 18:45 Uhr im Bereich der Bietigheimer Straße und Heilbronner Straße in Ludwigsburg. Ein 51-jähriger BMW-Lenker bog von der Bietigheimer Straße nach links auf die Heilbronner Straße ab. Zeitgleich lief ein 21-jähriger Fußgänger bei grün auf dem Fußgängerüberweg über die Heilbronner Straße. Diesen übersah mutmaßlich der 51-Jährige und erfasste den Fußgänger mit seinem Fahrzeug. Durch die Kollision stürzte der 21-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Mit dem Rettungsdienst wurde er im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mercedes entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

