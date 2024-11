POL-EL: Schüttorf - Vermisste aufgefunden

Lingen (ots) - Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Diekstraße in Lingen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Brand in einer Gartenhütte. Verletzt wurde niemand. Die Hütte brannte völlig aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Rückfragen ...

