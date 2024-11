POL-EL: Meppen - Person bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Haren (ots) - Zwischen Freitag, 18:09 Uhr, und Samstag, 08:20 Uhr, kam es in der Schulstraße in Haren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte hierbei mit einem grauen BMW, der am Fahrbahnrand parkte. Zeugen werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeistation in Haren unter 05932/72100 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: ...

