Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch/Zusenhofen - Zeuge eines Unfalles gesucht

Oberkirch/Zusenhofen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw kam es am Dienstag den 08.10.2024 um 06:10 Uhr, in der Straße am Wiesenbach. Der Fahrer des Lkw soll rückwärts in die hintere Einfahrt eines Lebensmittelmarktes eingefahren sein. Hierbei soll er auf den Gehweg entgegen der Fahrtrichtung gefahren und mit dem vorderen Teil des Lkw in die Straße eingeschwenkt sein. Im gleichen Moment fährt der Fahrer des Pkw in Richtung Nußbacher Straße. Durch das Ausschenken des Lkw soll es zu einer Berührung der Fahrzeuge gekommen sein. Ein Zeuge der zu Fuß unterwegs war, soll den Unfall gesehen haben. Die Polizei bittet den Fußgänger der den Unfall gesehen hat und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07802 / 7026-0 zu melden. /vo

