POL-OG: Rastatt - Folgenschwere Trunkenheitsfahrt

Mittelbaden (ots) - Mehrere Bürger aus Mittelbaden, vor allem in der Region Baden-Baden, erhielten am gestrigen Montag und heutigen Dienstag Anrufe von "falschen Polizeibeamten". Die Betrüger am anderen Ende der Leitung gaben sich in bekannter Masche als Polizeibeamte aus und gaukelten vor, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft der Angerufenen Einbrecher festgenommen wurden. Ein aufgefundener Notizzettel ließe dabei ...

