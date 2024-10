Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern-Appenweier

A5 - Auffahrunfall

Achern-Appenweier (ots)

Unachtsamkeit dürfte in der Nacht auf Dienstag zu einem Auffahrunfall auf der Autobahn A5, in Fahrtrichtung Basel, geführt haben. Der 59-jährige Fahrer eines Lastwagengespannes fuhr zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier auf eine vor ihm fahrende Sattelzugmaschine auf. Der 43-jährige Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der auffahrende Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

