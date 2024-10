Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - "Exhibitionistische Handlungen" am frühen Morgen, Hinweise erbeten

Gengenbach (ots)

Zu einer sogenannten "exhibitionistischen Handlung" soll es am frühen Dienstagmorgen in der Lindenstraße gekommen sein. Als gegen 4 Uhr eine 61-jährige Frau zu ihrem Pkw ging, stand dort ein Mann mit heruntergelassener Hose und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Kurz darauf ging der Mann zu Fuß in Richtung "Siedlung". Die 61-Jährige konnte den Mann wie folgt beschreiben: Etwa 20 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle mittellange lockige Haare. Er war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen langärmligen T-Shirt. Zeugen, die Hinweise auf den nun gesuchten Mann geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes melden.

/vo

