POL-OG: Offenburg - Taxifahrer angegriffen

Offenburg (ots)

Beamte der Kriminalpolizei haben nach einem körperlichen Angriff auf einen Taxifahrer am vergangenen Wochenende die Ermittlungen aufgenommen. Ein Fahrgast wollte am frühen Samstag gegen 2 Uhr von der "Alten Straßburger Straße" in Richtung Kreuzschlag gefahren werden. In der Altenburger Allee, kurz nach der Kreuzung Magdalena-Welsch-Straße / Wiegand-Straße, soll die Fahrt dann beendet worden sein. Anstatt der geforderten Bezahlung erhielt der Fahrer mehrere Schläge auf Körper und Gesicht. Der Fahrgast flüchtete anschließend in Richtung Altenburger Allee.

Beamte der Kriminalpolizei kümmern sich nun um die weiteren Ermittlungen und bitten unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Zeugenhinweise.

/ma

