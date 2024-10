Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fahndung nach Raub

Bühl (ots)

Ein 18-jähriger Mann soll am Sonntagabend nach ersten Erkenntnissen Opfer eines Raubes geworden sein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war er kurz vor 19 Uhr am Busbahnhof in Bühl auf drei männliche Täter getroffen, die ihn unvermittelt zur Herausgabe seines Handys gedrängt hätten. Es sei daraufhin zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge der 18-Jährige mit Faustschlägen verletzt worden sein soll. Die Täter flüchteten und konnten kein Raubgut erlangen. Das Kriminalkommissariat Rastatt hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten Hinweise unter der Rufnummer 0781 21-2820 mitzuteilen.

/na

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell