Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 31.07.2024

Goslar (ots)

Schwer verletzter Motorradfahrer

Am Di., 30.07.24, 19:50 Uhr, befuhren zwei Motorradfahrer, 48 und 22 Jahre alt, die L 504 von Altenau in Ri. Torfhaus. In gleicher Ri. fuhr auch ein 21jähriger Autofahrer samt Anhänger. Dieser musste seine Fahrt hinter einem Radfahrer verlangsamen. Die aufschließenden Motorradfahrer bemerkten dies zu spät, so dass der 48jährige noch links an dem Gespann vorbei fahren konnte, jedoch der 21jährige auf den Anhänger auffuhr und auf diesem zu liegen kam. Dabei wurde er schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf 1350 Euro geschätzt.

Killig, PHK

