POL Schwaben Nord: Brand eines Einfamilienhauses

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Mittwoch (03.07.2024) versuchte ein 33-jähriger Mann zwei Bierdosen in einem Supermarkt in der Neuhäuserstraße zu entwenden. Der 33-jährige Mann flüchtete und leistete anschließend Widerstand. Gegen 15.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarkts, wie der 33-jährige Mann versuchte zwei Bierdosen zu entwenden. Der Mitarbeiter sprach den 33-Jährigen an, woraufhin der ...

mehr