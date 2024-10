Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall mit Fahrradfahrer

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Beim Kreisverkehr Höhe "Seidenfaden" kollidierte am Freitagmorgen, gegen 9:20 Uhr, ein 15-jähriger Radfahrer mit einem Kleinwagen. Als der 15-Jährige mit seinem Fahrrad vom "Seidenfaden" kommend den Zebrastreifen am Kreisverkehr überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem silbernen Kleinwagen der aus Richtung Ortenberg kam. Die Fahrerin des Kleinwagens kümmerte sich im Anschluss um den gestürzten Jugendlichen, der dem ersten Anschein nach unverletzt blieb. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Die Polizei bittet die Pkw-Fahrerin des silbernen Kleinwagens und Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0781/ 21-2200 beim Polizeirevier in Offenburg zu melden.

/vo

