Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Bei Verkehrsunfall verletzt

Lahr (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der "Dr.-Georg-Schaeffler-Straße" zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 36-jähriger LKW-Fahrer auf einen verkehrsbedingt wartenden Nissan auf. Hierbei wurden der 63-jährige Nissan-Fahrer und sein Beifahrer leicht verletzt. Sie haben sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 12.500 Euro.

/na

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell