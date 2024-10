Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Rollerfahrer tödlich verletzt

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag endete ein Verkehrsunfall eines Rollerfahrers auf einem Fuß- und Radweg einer Unterführung der Hauptstraße für einen 69-Jährigen tödlich. Offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls fuhr der Mann gegen 16:30 Uhr am Ende der Unterführung auf Höhe einer Firma geradeaus und prallte alleinbeteiligt gegen eine Mauer. Er verletzte sich bei dem Aufprall schwer und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in eine nahegelegene Klinik gebracht. In der Nacht auf Dienstag verstarb der Zweiradfahrer im Krankenhaus. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, des Verkehrsdienstes Offenburg sowie der Feuerwehr Offenburg waren am Unfallort. Am abgeschleppten Roller entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

/ph

