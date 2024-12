Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen zu Sachbeschädigung durch Silvesterböller gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten am Dienstag (10.12.2024) zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Korntal eine Papiermülltonne sowie eine Umkleidekabine einer nahegelegenen Sporthalle. Zunächst stellte ein Zeugen fest, wie die unbekannten Personen mutmaßlich beim Vorbeilaufen angezündete Silvesterböller in eine Papiermülltonne warfen. Durch die Explosion der Knallkörper fing der Papiermüll Feuer. Durch den Zeugen konnte der entstandene Brand sofort eigenständig gelöscht werden. Kurze Zeit später wurde in einer nahegelegenen Sporthalle eine Rauchentwicklung aus einer Umkleidekabine festgestellt. Auch hier wurden Silvesterböller zur Explosion gebracht, ein Brand entsandt hierdurch nicht. Durch die beiden Explosionen entstand an der Mülltonne ein Sachschaden von rund 200 Euro, in der Umkleidekabine der Sporthalle wurden ein Stoffhandtuchspender, der Boden in der Dusche sowie eine Wand im Toilettenbereich beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bitte diese sich zu melden.

