Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Autobatterie gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (10.12.2024) schlug ein noch unbekannter Täter in der Mozartstraße in Ehningen zu. Der Unbekannte schlug die Scheibe der Beifahrertür eines Opel ein, der am Fahrbahnrand im Kreuzungsbereich mit der Eichendorffstraße abgestellt war. Nachdem das Auto durchsucht worden war, hierbei jedoch vermutlich nichts Stehlenswertes festgestellt werden konnte, öffnete der Dieb die Motorhaube, demontierte die Autobatterie und nahm diese mit. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf 60 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

