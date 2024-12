Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: 50.000 Euro Sachschaden nach Gebäudebrand

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache brach in der Nacht zum Mittwoch (11.12.2024) gegen 1.40 Uhr ein Feuer im Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Weil der Städter Straße in Renningen aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits sechs Bewohner das Haus selbstständig verlassen. Ein weiterer hatte sich auf einen Balkon geflüchtet und wurde dort von der Feuerwehr gerettet. Drei Personen wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Wohnräume blieben nach Abschluss der Löschmaßnahmen unbewohnbar. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 50.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

