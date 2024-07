Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/ Nach Unfall weitergefahren

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat am Dienstag (23.07.24) auf der B474 einen Unfall verursacht, dabei zwei Lkw beschädigt und flüchtete dann in Richtung Dülmen. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer die Bundesstraße aus Richtung Seppenrade. Ihm kam ein Sattelschlepper mit dem unbekannten Fahrer entgegen, der zu nah an die Fahrspur des 52-Jährigen geriet. Dadurch kollidierten die Spiegel. Teile trafen einen dritten Lkw an der Seitenscheibe, der hinter dem Sattelschlepper fuhr. Dadurch zersprang die Scheibe. Verletzt wurde niemand. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

