Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: PKW in Brand geraten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (10.12.202) geriet in der Straße "Weinbergblick" in Neckarweihingen aus bislang noch unbekannter Ursache ein Fahrzeug in Brand. Gegen 03.40 Uhr hatten sich mehrere Personen über den Notruf gemeldet, nachdem laute Knallgeräusche zu hören gewesen waren. Es stellte sich heraus, dass ein VW brannte. Die ausgerückte Feuerwehr löschte den Brand, konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr retten. Es entstand ein Sachschanden, der auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

