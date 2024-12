Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Neuhausen auf den Fildern: Mercedes überschlägt sich - Insassen unverletzt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil ein 21 Jahre alter Mercedes-Lenker am Dienstagmorgen (10.12.2024) mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, ereignete sich gegen 06.45 Uhr ein Unfall im Bereich der Anschlussstelle Esslingen. Der Fahrer, der zwei 17 und 16 Jahre alte Mitfahrer an Bord hatte, befuhr die Autobahn aus Richtung Stuttgart kommend und wollte sie an der Anschlussstelle Esslingen verlassen. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über den Mercedes und geriet in den Grünstreifen, wo sich der PKW überschlug. Schließlich blieb das Fahrzeug im Auffahrtsbereich zur Autobahn auf dem Dach liegen. Die drei Insassen kamen vorsorglich mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Sie blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Auffahrt auf die BAB 8 in Fahrtrichtung München kurzzeitig gesperrt werden. Der ankommende Verkehr wurde über eine benachbarte Anschlussstelle auf die Autobahn umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell