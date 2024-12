Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 45-Jähriger entblößt sich auf offener Straße

Ludwigsburg (ots)

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen 45-jährigen Mann, der am Montag (09.12.2024) im Bereich der Calwer Straße und der Paul-Zweigart-Straße in Sindelfingen auffiel. Mehrere Passanten konnten gegen 16.30 Uhr beobachten, dass der Mann seinen Penis entblößte und so tat, als würde er mit einer Mülltonne den Beischlaf vollziehen. Eine Zeugin alarmierte letztlich die Polizei. Als diese eintraf, schlief der 45-Jährige, der nun wieder vollständig bekleidet war, in einer Bushaltestelle. Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Während der gesamten Maßnahmen beleidigte der Tatverdächtige die Einsatzkräfte. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, die das Verhalten des 45-Jährigen beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell