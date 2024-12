Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in Parkhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand am Montag (09.12.2024) zwischen 09:10 Uhr und 17:10 Uhr bei einer Unfallflucht in einem Parkhaus in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen abgestellten Audi und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

