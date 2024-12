POL-LB: Böblingen: Teile eines Fahrzeugs ausgebaut und entwendet

Ludwigsburg (ots) - Mit dreisten Dieben bekam es eine 87-Jährige am Freitag (06.12.2024) in Sindelfingen zu tun. Die Seniorin hob zunächst am Schalter einer Bankfiliale am Marktplatz Bargeld ab, verstaute dieses in ihrer Handtasche und ging gegen 11.50 Uhr in Richtung Planiestraße weiter. Dort sprach ein noch unbekannter Mann sie auf Münzgeld an, das ihr soeben aus ...

mehr