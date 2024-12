Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Dreister Dieb bestiehlt 87-Jährige - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit dreisten Dieben bekam es eine 87-Jährige am Freitag (06.12.2024) in Sindelfingen zu tun. Die Seniorin hob zunächst am Schalter einer Bankfiliale am Marktplatz Bargeld ab, verstaute dieses in ihrer Handtasche und ging gegen 11.50 Uhr in Richtung Planiestraße weiter. Dort sprach ein noch unbekannter Mann sie auf Münzgeld an, das ihr soeben aus der Tasche gefallen sei. Die 87-Jährige wunderte sich zwar, hob dann aber das Geld auf und ging weiter. Der Mann soll etwa 50 Jahre alt und ca. 175 cm groß gewesen sein.

Nachdem sie ein Stück Wegstrecke mit dem Bus zurückgelegt hatte, sprach ein weiterer unbekannter Mann sie gegen 13.30 Uhr in der Goldmühlestraße an. Der 25 bis 30 Jahre alte Mann mit dunklen Haaren wies sie abermals auf heruntergefallenes Münzgeld hin, kam ihr anschließend sehr nah und lief dann davon. Kurz darauf stellte die Seniorin das Fehlen des Bargeldes aus ihrer Handtasche fest.

Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell