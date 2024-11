Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hohe Straße

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten während der Abwesenheit der Eigentümer am 09.11.2024, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 21.45 Uhr, ein Fenster im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses an der Hohe Straße in Dülmen auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Ob Gegenstände entwendet worden sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell