Polizei Gütersloh

POL-GT: Pollhans 2024 in Schloß Holte-Stukenbrock - Polizei erhöht Präsenz

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK/MK) - Die polizeiliche Präsenz auf dem Pollhans-Markt 2024 wird erhöht. Damit werden auch die polizeilichen Kontrollen intensiviert. An den drei Veranstaltungstagen (19.10. - 21.10.) werden tausende Besucher auf dem traditionellen Markt erwartet. Vor dem Hintergrund der Geschehnisse, unter anderem in Solingen und Siegen, aber auch der generell steigenden Anzahl von Gewaltdelikten bundesweit, wird die Polizei ein Hauptaugenmerk auf das Mitführen von Messern und anderen gefährlichen Werkzeugen legen. Die Polizei Gütersloh wird damit nicht nur das Sicherheitsgefühl der Besucherinnen und Besucher erhöhen, sondern Straftäterinnen und Straftätern und insbesondere denen, die sich mit Messern bewaffnen, entschieden entgegentreten. Auch wenn die Zahlen der Straftaten mit Messern im Kreis Gütersloh nicht mit denen in größeren Städten vergleichbar sind, rufen die Taten Einzelner große Sorgen hervor und beeinträchtigen maßgeblich das Sicherheitsgefühl. Die Kontrollen der Polizei Gütersloh sind Teil des Maßnahmenkonzepts gegen Messergewalt. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5860337

Die Polizei weist im darauf hin, dass das Mitführen von Waffen auf öffentlichen Veranstaltungen gemäß §42 Waffengesetz grundsätzlich verboten ist. Darüber hinaus gilt auch außerhalb öffentlicher Veranstaltungen das Verbot, Messer mit einhändig feststellbarer Klinge (Einhandmesser) mitzuführen.

Die Polizei wird an allen drei Veranstaltungstagen vor Ort sein. Bürgerinnen und Bürger können die Beamten ansprechen. Darüber hinaus wird die Polizeiwache an der Bahnhofstraße 54 rund um die Uhr besetzt sein. Zudem kann die Polizei auch über den Polizeiruf 110 gerufen werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell