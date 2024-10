POL-GT: 14-Jähriger bei Unfall verletzt - Mercedes-Fahrer flüchtet vom Unfallort

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurden in der Mittwochnacht (16.10., 03.30 Uhr) über einen Fahrzeugbrand an der Leipziger Straße verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Opel Astra bereits im Vollbrand. Das Auto war an der Straße geparkt und stand in Höhe der Einmündung Langertsweg. Den Feststellungen zufolge geriet das Auto im Bereich der vorderen ...

