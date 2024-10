Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Brand auf der Leipziger Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurden in der Mittwochnacht (16.10., 03.30 Uhr) über einen Fahrzeugbrand an der Leipziger Straße verständigt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Opel Astra bereits im Vollbrand. Das Auto war an der Straße geparkt und stand in Höhe der Einmündung Langertsweg. Den Feststellungen zufolge geriet das Auto im Bereich der vorderen Bereifung in Brand. Feuerwehrkräfte konnten das brennende Fahrzeug zeitnah löschen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Beamte der Kriminalpolizei Gütersloh haben Ermittlungen zur Brandentstehung eingeleitet. Nach derzeitigem Stand kann weder ein technischer Defekt, noch eine Brandstiftung ausgeschlossen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie weitere Angaben zu dem Brandgeschehen machen oder haben besondere Beobachtungen gemacht? Haben Sie mögliche Videoaufzeichnungen des Bereichs, die Sie den ermittelnden Kriminalbeamten zur Verfügung stellen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

