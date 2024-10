Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Brockstraße - Betonmischer rutscht in Straßengraben

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Ortsteil Lintel ereignete sich am Montagmorgen (14.10., 09.50 Uhr) ein Alleinunfall eines Lkw-Fahrers, der mit einem Betonmischer auf der Brockstraße in einen angrenzenden Straßengraben gerutscht war. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 66-jährige Mann aus Delbrück die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge rutschte der Mercedes-Lkw nach rechts in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der 66-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren ambulanten Behandlung in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Für die weiteren Arbeiten an der Unfallstelle wurden Feuerwehrkräfte, Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Kreises sowie auch Mitarbeiter des Bauhofs hinzugezogen. Ein beauftragtes Unternehmen übernahm mit Baggerarbeiten die Entfernung des ausgelaufenen Betons sowie der ausgelaufenen Betriebsstoffe aus dem Straßengraben. Durch ein Kran- und Schwerlastunternehmen wurde der erheblich beschädigte Mercedes-Lkw aus dem Straßengraben geborgen und abgeschleppt.

Die Durchführung sämtlicher Maßnahmen nahm mehrere Stunden in Anspruch, so dass der Bereich rund um die Unfallstelle für die gesamte Dauer voll gesperrt war. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 140 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell