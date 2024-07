POL-FR: Wehr: Feuerlöscher in Parkhaus versprüht

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots) - Am Donnerstagmorgen, 24.07.2024, gegen 10:25 Uhr wurde über den Polizei-Notruf eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße in Bad Krozingen gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand, der nach derzeitigem Kenntnisstand in einer Wohnung des Mehrparteienhauses ausgebrochen ist, schnell löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand ...

