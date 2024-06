Polizei Bochum

POL-BO: In Herner Schwimmbad eingebrochen: Wer kennt diese Männer?

Herne (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Männer?

Die Fotos finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/138440

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist die Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Die beiden Tatverdächtigen sollen sich am 18. Juli 2023 außerhalb der Öffnungszeiten Zutritt zu einem Schwimmbad in der Straße "Am Ruhmbach" in Herne verschafft haben. In der dortigen Gastronomie verzehrten sie diverse Speisen und Getränke.

Das Kriminalkommissariat 35 ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell