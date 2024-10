Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter droht Kind und klaut die Tasche

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Kriminalpolizei Gütersloh ermittelt derzeitig in einem Raub, welcher den Erkenntnissen zufolge am frühen Sonntagabend (06.10., 17.15 Uhr), am Eingang des Hauptbahnhofs Gütersloh, verübt wurde.

Demnach habe dort ein 9-jähriger Junge gestanden und auf seine 32-jährige Mutter gewartet, die sich zu dem Zeitpunkt kurz bei der Bäckerei im Bahnhofsgebäude aufgehalten hatte. Ein bislang unbekannter Täter sprach den Jungen an und drohte, er solle ihm die Tasche geben. Dies tat der 9-Jährige. Der Unbekannte verabschiedete sich und rannte in unbekannte Richtung davon. Der 9-Jährige stieg kurz darauf mit seiner Mutter in den Zug in Richtung Bielefeld. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde die Anzeige erstattet. In der Tasche befanden sich Dokumente, eine Debitkarte, Bargeld und Schlüssel.

Der Beschreibung nach war der Mann etwa 20 Jahre alt, hatte schwarze Haare und ein ausländisches Erscheinungsbild. Er war dunkel gekleidet und sprach gebrochenes Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen am Sonntag vor einer Woche, am Bahnhofseingang machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

