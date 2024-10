POL-GT: Alleinunfall eines 17-jährigen Motorradfahrers

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - In der Zeit von Donnerstag auf Freitag (10.10. - 11.10.) haben unbekannte Täter in Harsewinkel zwei Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und geleert. Die Automaten standen zuvor an der Brockhäger Straße und am Westfalendamm und wurden durch die Täter aus den Verankerungen gerissen und anschließend abtransportiert. ...

